Çorum’un ilk Kadın Motosiklet Spor Kulübü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden onay alarak resmi spor kulübü statüsüne ulaştı.

19 MAYIS'TA KORTEJE KATILDILAR

19 Mayıs Atatürk'a Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreninde kortej geçişi yapan kulüp üyeleri Çorum’da spor faaliyetlerine destek vereceklerini açıkladı.

KULÜP BAŞKANI KONUŞTU

İki yıldır Çorum’da aktif faaliyet gösteren kulübün tescil işleminin gerçekleştirildiğini belirten Kulüp Başkanı Hayriye Kocakara, şöyle dedi:

“Kadın Motosiklet Spor Kulübü olarak her bir kulüp üyemiz motosiklet eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda da aralıklarla güncel eğitimlerimiz eğitmenimiz olan Bahadır Yılmaz tarafından devam etmektedir. Trafik kurallarına uyumlu topluma faydalı kadın motosiklet sürücüleri yetiştiriyoruz. Aynı zamanda da kulüp olarak farklı sosyal projelerde ve farklı etkinliklerde sık sık yer alacağız. Bu sene Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nda 6-8 Eylül’de gerçekleşecek olan 5. Çorum Motofest programına kulüp olarak destek vereceğiz."