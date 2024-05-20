Anadolu Özel Eğitim Meslek Lisesi, mezuniyet kahvaltısı düzenledi.

Dün Kadeş Barış Meydanı’ndaki sosyal tesiste düzenlenen kahvaltı programına AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Aylin Alveren Özen, Elif Nur Öztürk ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya Kuyumcu, Tuncay Yalçınkaya ve Mesut Genç de katıldı.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Sabriye Esen, kahvaltıdaki katkılarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kahvaltı da İl Başkanı Av. Murat Günay da özel öğrencilerle sohbet etti.