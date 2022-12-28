Belediye'de taşınma işlemleri başladı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni hizmet binası, taşınma işlemleri başlandı.

Belediye birimlerinin yerleşme planı tamamlanması ve binada tefrişat çalışmalarının sona ermesiyle taşınma işlemlerinin de başladığı öğrenildi.

Görünüş, mimari ve teknolojik donanımı ile modern hizmet binasında belediye işlemleri de tek çatı altında yürütülecek.

Yapımına 2017 yılından başlanan ama müteahhit firmanın konkordato ilan etmesinin ardından yeniden ihaleye çıkan binanın yaklaşık 40 milyona mal olduğu ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022, 18:40