Çorum’un Oğuzlar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Oğuzlar 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Turan, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Kıbrıs gazisi Halil Kıdak, Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte Jandarma Astsubay Üstçavuş İker Kuloğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Törene gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Editör: Çorum Hakimiyet