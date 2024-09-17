Çorum'un Bayat ilçesinde Bayat Belediyesi Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne üye olmak için müracaatta bulundu.

Bayat, Çorum'da bu birliğe başvuran tek ilçe olma özelliği taşıyor.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği hakkında:

22 Mart 2017 tarihinde Türkiye’nin Konya şehrinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Tarım Şehirleri Toplantısına iştirak eden Ukrayna, Bosna-Hersek, Afganistan, Tacikistan, Sudan, Azerbaycan, Kenya, Irak ve Filistin ülkelerinin temsilcileriyle Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinin değerlendirmeleri neticesinde sonuç bildirgesine geçtiği şekliyle, tarımsal tecrübe ve tekniklerin üyeler arasında paylaşılacağı ’AGRICITIES' Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin kurulması kararı imza altına alınmıştır.