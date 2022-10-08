Derince Belediyesi'nden daire ve arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Derince Belediyesi mülkiyetindeki daire ve arsa niteliğindeki 37 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, 19 Ekim 2022 tarihinde Derince Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda düzenlenecek ihale ile satılacak.

İsteklilerin, istenen evrakı 18 Ekim 2022 Salı günü saat 14:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

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