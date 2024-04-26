Çorum Belediyesi, güngörmüşler için evde kuaför hizmetine devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bakıma muhtaç ve farklı nedenlerle berbere gitme imkânı olamayan yaşlıların evlerine giderek saç, sakal tıraşı yapıyor.

Çorum Belediyesi, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için örnek bir hizmet sunmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, berbere gitme imkânı olmayan yaşlıların evlerine giderek saç ve sakal tıraşı hizmeti veriyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evde tıraş hizmetinin önemine vurgu yaparak, "Yıl boyunca düzenli olarak evlerini temizlemeye gittiğimiz eli öpülesi büyüklerimizin evlerinde tıraşlarını da yapıyoruz. Onlar için ne yapsak azdır" şeklinde konuştu.

Evde tıraş hizmetinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.