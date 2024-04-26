AK Parti Tanıtım ve Medya ekibi, İl Genel Meclisi Başkanı seçilen Muhammed Fatih Temur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti İl Tanıtım ve Medya Başkanı Aylin Alveren, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hayri Özdemir, Gençlik Kolları Başkan Vekili Onur Civan, yönetim kurulu üyeleri Tuncay Yalçınkaya, Samet Gayı ve Beyza Bolat’tan oluşan heyet birtakım ziyaretlerde bulundu.
Müze Müdürü Metin Çakar, Tapu Müdürü Mehmet Oymak ve Kadastro Müdürü Ferhat Yücel’e nezaket ziyaretinde bulunan heyetin son durağı İl Genel Meclisi oldu.
Meclis Başkanlığına seçilen Muhammed Fatih Temur’u kutlayan heyet, çalışmalarında başarılar diledi.
Temur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.