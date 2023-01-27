Hac kayıt işlemleri uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri, 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Çorum İl Müftülüğü, 2023 yılı hac ön kayıtları ile ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak hac yolcuları, anlaşmalı bankalara 250 TL ön kayıt ücretini yatırıldıktan sonra hac ön kayıtlarını 31 Ocak 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. 2020 Yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarımızın kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellenmiştir.

Kaydı Başkanlıkça güncellenen hacı adaylarımız hac kurasına gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapabileceklerdir.

-Hacı adaylarımız e-Devlet üzerinden "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türleriyle ilgili bilgileri okuyarak birini tercih edebileceklerdir.

-Hacı adaylarımız, hac kura katsayıları kendileri ile aynı olan kişilerle beraber hacca gitmek istediklerinde, kura birlikteliğine dair değişiklik taleplerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Hac adaylarımız Hac kura katsayıları kendilerinden farklı olan hacı adayları ile kura birlikteliğine dair değişiklik taleplerine yönelik iş ve işlemlerini ise 31 Ocak 2023 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerinde yapılabileceklerdir.

-Hacı adaylarımız yapacakları tercihlerin kendileri için bağlayıcı olacağını ve daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyeceğini unutmamalıdırlar.

-Bu sebeple müracaat eden hacı adaylarımızın konaklama türleri hakkında tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları çok önemlidir.

-Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayan hacı adaylarımızın müracaatları kabul edilmeyecektir.

-Bu sebeple hacı adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.

-2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip, 65 yaş sınırı ve salgın şartları nedeni ile hacca gidemeyen hacı adaylarımız, 2023 yılı hac organizasyonunda ilk defa hacca müracaat eden veya kurada daha önce ismi çıkmayan bir hacı adayımız ile grup birlikteliği yaptığı takdirde kazanılan haklarını kaybedecekler ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacaklardır.

-Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığınca çekilecek olup kura sonuçları e devlet üzerinden öğrenilecektir.”