Mehmet Aşıla ikinci kez MKYK’da

M.BURAK YALÇIN

Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Fatih Erbakan’ın yeniden genel başkanlığa seçildiği kongrede hemşehrimiz Mehmet Aşıla da ikinci kez MKYK listesinde yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın tek aday olarak girdiği ve delegelerin tamamının oyunu aldığı kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için seçim yapıldı.

Kongrede Mehmet Aşıla hem divanı yönetti hem de yeniden MKYK üyeliğine seçildi.

Çorum teşkilatlarının yoğun katılım sağladığı kongreye binlerce partili katıldı.