Tarihi Paşa Hamamı yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Yıllardır Ferhat Hamamı'nın işletmeciliğini yapan Muhittin Yıldız, Paşa Hamamı'nın işletmeciliğini alarak yeni yüzüyle müşterilerinin hizmetine sundu.

Saunası, göbektaşı, kese, masaj ve soğuk-sıcak içecek çeşitleri hizmetleriyle faaliyetlerine başladıklarını belirten Muhittin Yıldız, tek hedeflerinin kaliteli ve temiz bir hizmet sunmak olduğunu belirterek, vatandaşların hamamda çeşitli aktivitelerden uygun fiyatla geleneksel hamam hizmetlerinin tamamından üst düzeyde yararlanabileceğini ifade etti.

BAY VE BAYAN BÖLÜMLERİ AYRIDIR

ERKEKLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ: 07.00 - 23.00

BAYANLARIN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ: 09.00 - 18.00

ERKEKLER İÇİN İLETİŞİM NUMARASI: 0364 212 54 24 - 224 27 65

BAYANLAR İÇİN İLETİŞİM NUMARASI: 0364 224 27 75

TARİHİ PAŞA HAMAMI ULU CAMİİ YANI (ÇORUM-MERKEZ)

(ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022, 17:31