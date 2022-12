Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çorum projelerini istişare ettiler

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi ziyaret etti. Ziyarette Bakanlığın Çorum’daki yatırım ve hizmetlerini görüşülerek, istişare edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi ziyareti ile ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “İl, İlçe ve beldelerimizde tarım ve hayvancılık kapsamında yapımı devam eden proje ve yatırımların son durumu hakkında bilgiler paylaşarak, yeni proje taleplerimizi ve çiftçilerimizin beklentilerini Sayın Bakanımıza ilettim. Ayrıca, DSİ'nin İl ve ilçelerimizde yapımı devam eden ve planlanan, baraj, gölet, sulama tesisi gibi yatırım konularında istişarelerde bulunduk, taleplerimizi ilettik”dedi.

Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, kıtlık ve günümüzde her şeyin silah olarak kullanılmasının tüm dünyada tarımı ve özellikle sulu tarımı stratejik bir hale getirdiğinin altını çizen Milletvekili Kavuncu, “Tüm dünyada artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması gibi hususlar ülkelerin en önemli önceliği olmuştur. Bu anlamda ülkemizin en önemli en stratejik kurumlarından biri olan Tarım ve Orman Bakanlığımız, giderek milli güvenlik sorunu haline gelen gıda ihtiyacının karşılanması, üretimin artırılması konularında çok önemli projeleri hayata geçirmektedir. Her anlamda kendi kendine yeten ve ihtiyaç fazlası ürünlerimizi ihraç eden bir ülke olmak şiarıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi koordinasyonunda bu topraklar için alın teri döken, ürettikleriyle sofralarımızı bereketlendiren, ekonomiye katkı sunan çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya, onları her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. İlimizin, çiftçilerimizin taleplerine olumlu yaklaşımları, ilimize ve ülkemize katma değer sağlayacak her projeyi desteklemeleri nedeniyle Sayın Bakanımıza kıymetli hemşehrim adına şükranlarımı sunuyorum”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022, 18:01