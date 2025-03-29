Çorum Ata Sporu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır tarafından gelereksel olarak düzenlenen iftar yemeği güreş camiasını yine bir araya getirdi.

Şehit Mustafa Solak Anadolu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen iftar programına İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Hitit Üniversitesi BESYO hocalarımızdan Prof. Dr. Celal Taşkıran, Prof.Dr. Erkan Demirkan, Gençlik Spor Eğitim Müdürü Rıfat Ceylan, Çorum Başpehlivanı Ahmet Serbest ile birlikte Okul güreş takımı antrenör ve sporcuları katıldılar.

İftar yemeğinin ardından davetliler salonda çalışma yapan güreşçilerle bir araya gelerek onlarla sohbet ettiler daha sonra ise toplantı salonunda Çorum güreşi üzarine sohbet ettiler.