Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolunda otomobil ile hafriyat kamyonun karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonun camları ve bazı bölgeleri ise hayatın kaybedenlerin yakını tarafından çekiçle parçalandı.

OTOMOBİL KAMYONLA BİRLİKTE SÜRÜKLENDİ

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, sürücü Canan Emlikli idaresindeki otomobil, Y.K. idaresindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE YANINDAKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLENLERİN YAKINI KAMYONA ÇEKİÇLE SALDIRDI

Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle, kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.