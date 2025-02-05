AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, gazetemizin kuruluşunun 35’inci yıl dönümü nedeniyle ziyarette bulundu.

Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Külcü, Ünal Cevizci, Şevket Şakar, Ahmet Yılmaz, Burhan Balcı ve Mehmet Tepe ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Mustafa Alagöz, Hakimiyet’i takdirle takip ettiklerini belirterek, “ Hakimiyet Gazetesi, Çorum’un gelişimine katkı sağlamış, objektif ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunun güvenini kazanmıştır. Bu vesileyle, başta gazetenin kurucuları olmak üzere dağıtıcısından, muhabirine, emeği geçen tüm personeli tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Teşkilat çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Mustafa Alagöz, “AK Parti teşkilatı olarak uyum ve birlik beraberlik içerisinde çalışarak şehrimize katkılar sunmaya devam edeceğiz. Mahalle başkanlıklarında ve köy temsilciliklerinde yenilenmeye gidiyoruz. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyoruz. Süzgeçten geçirdikten sonra da atamalarımızı yapacağız” diye konuştu.