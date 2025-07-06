Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın güncel verilerine göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 180 siyasi parti arasında en fazla üyeye sahip olan AK Parti, 10 milyon 878 bin 733 üyeyle zirvede yer alıyor.

CHP'NİN ÜYE SAYISI 1 MİLYON 903 BİN 432

Resmi site üzerinden yayımlanan son üye sayıları listesine göre, AK Parti’yi 1 milyon 903 bin 432 üyeyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ediyor. Meclis’te grubu bulunan diğer partilerden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 497 bin 428, İYİ Parti 392 bin 803, DEM Parti 15 bin 912 ve Saadet Partisi ise 246 bin 842 üyeye sahip.

Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısı 650 bin 73 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti 315 bin 786, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 129 bin 112, Büyük Birlik Partisi ise 111 bin 34 üyeyle listede yer alıyor.

Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası süren HDP'nin üye sayısı ise 13 bin 970 olarak bildirildi.

DİĞER PARTİLER

Diğer siyasi partilerin üyelik rakamları şöyle sıralanıyor:

Anahtar Parti 42 bin 851, Anavatan Partisi 22 bin 895, Gelecek Partisi 62 bin 243, Memleket Partisi 50 bin 140, Türkiye İşçi Partisi 36 bin 44, Türkiye Komünist Partisi 6 bin 882, Vatan Partisi 12 bin 343, Zafer Partisi 72 bin 423, Demokratik Sol Parti 23 bin 10, Hür Dava Partisi 15 bin 374 ve Bağımsız Türkiye Partisi 13 bin 908.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını her yıl ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncelleyip resmi internet sitesinde paylaşıyor.