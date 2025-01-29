Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde LUCAS 3 otomatik kalp masaj sistemi kazandırılarak acil serviste devreye alındı.

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; cihazın acil servise teslimi ve hizmete alınması münasebetiyle İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri BaşkanıDr. İhsan Demirbaş ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım, hastanemizi ziyaret etti. Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut’la birlikte acil serviste incelemelerde bulunan İlSAğlık Müdürü ve beraberindekiler, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Klinik Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Seval Komut’tan LUCAS 3 sistemi hakkında bilgi aldı.

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seval Komut, sistemin en son tıbbi teknoloji ürünü olarak tüm dünyada etkinliğini kanıtladığını ve ülkemizde de ancak referans merkezi olarak kabul edilen seçkin merkezlerde kullanıldığını söyledi.

Komut, LUCAS 3 otomatik kardiyak masaj sisteminin özellikle uzun süre kalp masajı yapılmak durumunda kalınan arrest (kalp durması) olgularında uluslararası kılavuzlarda belirlenen standartlara tam uyumlu etkin kalp masajı yapması yanında, çoklu arrest durumlarında da hasta yönetiminde büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Sistemin kalp krizi geçiren ve kesintisiz kalp masajı gerektiren olgularda anjiografik işlem sırasında müdahaleye imkan verdiğini anlatan Komut, hastane içinde veya kurumlar arası hasta nakillerinde de hayat kurtarıcı rol üstlendiğini vurguladı.

Başhekim Doç. Dr. Erdal komut ise LUCAS 3 sisteminin teknolojinin tıp alanına sunduğu en önemli imkanlardan birisi olduğunu belirtirken, hastanede tüm birim ve bölümlerde nitelikli hekim kadrosunun işlem çeşitliliği ve hacmini artırdıklarını, tıbbi cihaz envanter ve alt yapısını hızlı, etkin ve kalıcı şekilde büyütecek çalışmaların kesintisiz devam ettiğini dile getirdi. Bu kapsamda sistemin hastaneye kazandırılması sürecindeki desteklerinden dolayı il sağlık müdürlüğüne teşekkür eden Başhekim Komut, il sağlık müdürlüğüz ile tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla hastanenin her alanda günden güne ulusal seçkin merkezler arasındaki yerini pekiştirdiğini iddia etti. Başhekim, önümüzdeki süreçte LUCAS 3 sisteminin kazandırılmasında olduğu gibi son derece önemli başka cihazların da hekimlerin kullanımına sunulacağı bilgisini paylaştı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de, hastanenin sunduğu sağlık hizmetinin nitelik ve nicelik olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ulusal kalite standartları açısından son derece saygın merkezler arasında olduğunu ileri sürürken, her geçen gün gerek hekim ve öğretim üyesi kadrosu, gerekse tıbbi işlem çeşitliliği ve sayıları giderek artan özellikli üniteler ile hastanenin bir bölge hastanesi ve referans merkezi sıfatına haiz olduğunu savundu.

LUCAS 3 sisteminin hastaneye kazandırılmasının acil servis hizmetlerine sunacağı büyük katkıya atıfta bulunan Zehir, önümüzdeki süreçte sistemin sayısının arttırılacağı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri için de bu önemli cihaz temini çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Zehir, hastane ve ilimizdeki tüm sağlık tesislerinde güncel tıbbi gereksinimlerin her açıdan karşılanabilmesi adına personel ve tıbbi cihaz temin çalışmalarının titizlikle ve kesintisiz sürdürüldüğünü öne sürdü.