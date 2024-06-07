Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mezuniyet töreni yapıldı.

Okul bahçesinde önceki gün gerçekleştirilen mezuniyet programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan okul müdürü Ahmet Metin Duran, mezun olan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı dileklerini iletti. 12.sınıf öğrencilerinin oratoryo gösterisinin ardından öğretmenler, günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yaptılar.

Derece elde öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından öğrencilerden oluşan koro mini bir konser verdi.

Tören mezun olan öğrencilere temsili mezuniyet belgelerinin verilmesi ve kep atılması ile sona erdi.

Öğrenciler ile aileleri okul bahçesinde oluşturulan mezuniyet hatırası bölümünde bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.