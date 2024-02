Hitit Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı işbirliğiyle tütün bağımlılığı tedavisi eğitimi verildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sigara bırakma polikliniklerinde görev yapacak olan hekimlere yönelik olarak ‘Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi’ konulu eğitim düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Çorum ve Samsun’un yanı sıra civar illerden 44 hekime tütün bağımlılığı tedavisi eğitimi verildi.

Eğitim ile ilgili Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;

“Tütün ve tütün ürünleri, gerek kullanıcısı üzerinde olan doğrudan etkisi gerekse pasif etkilenilme bağlı olarak, vücudun pek çok organ ve sisteminde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Her gün pek çok vatandaşımız tütün ve tütün ürünlerinin olumsuz etkilerinden dolayı hem sağlıklarını kaybetmekte hem de psikososyal sorunlarla karşı karşıya gelmektedir. Her yaştan ve her gruptan insanı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olan tütün bağımlılığı ile ilgili olarak, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri hakkında yönetmelik kapsamında Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri (Sigara Bırakma Poliklinikleri) oluşturulmuş, burada görev yapacak hekimlere tütün bağımlılığı eğitimlerini almış olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu doğrultuda Hitit Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı iş birliği ile Bakanlığımız adına Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans salonunda ilimizden ve civar illerden de olmak üzere toplam 44 hekime Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitim verildi.” ifadelerine yer verildi