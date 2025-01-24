İşletmeciliğini Ahmet Kaya’nın yaptığı Coffee Garden&Kids Garden açıldı.

Ulukavak Mahallesi Buharaevler Caddesi numara 16 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Coffee Garden&Kids Garden’in açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Zubeyir Tuncel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve davetliler kafeyi gezerek işletme hakkında bilgi aldı.

İşletme sahibi Ahmet Kaya, hem kafe hem de çocuklar için Çorum'un en büyük oyun alanı ile hizmet verdiklerini söyledi.

Ebeveynler kahve ve çaylarını yudumlarken, çocukların her yaşa hitap eden harika aktiviteler, eğlenceli anlarla hoşça vakit geçirebileceklerini belirten Kaya; Çorum’un en büyük alanında çocuklarınız için eğlenceli ve geliştirici bir dünya oluşturuyoruz. Kids Garden olarak Çorum’da çocuklara özel yepyeni bir alan sunuyoruz.” dedi