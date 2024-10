Çorum Badmintonuna çocukluktan buyana her kademesinde hizmet eden büyük başarılara imza atan Barış Boyar bunu devam ettiriyor. Barış Boyar on yıldır üst üste Veteranlar Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

27-29 Eylül tarihlerinde Antalya’da yapılan Veteranlar Türkiye Şampiyonasında Barış Boyar +40 yaş erkekler kategorisinde on yıldır üst üste birinci olarak inanılmaz bir başarıya imza attı. +35 Yaş çift erkekler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Haydar Kaya’nın Çorum’da başlattığı Badminton çalışmalarının ilk öğrencilerinden birisi olan Barış Boyar sporcu olarak büyük başarılara imza attı. Beden Eğitimi Öğretmeni olduktan sonra bu kez antrenör olarak çalışmalara başlayan Barış Boyar çıtayı devamlı yukarı çıkarmayı başardı.

Osmancık ilçesinden Türkiye Şampiyonu çıkartarak Dünya Şampiyonasında ilimizi temsil eden ilk okulun beden eğitimi öğretmeni olmayı başaran Barış Boyar son olarakta Badminton Federasyonu’nda Teknik Kurul Başkanı olarak ülke badmintonunun çıtayı yükseltmesi için çalışmalarını uluslararası alana taşıdı.

Bu kadar başarının yanında gerek öğretmen, gerek arkadaş gerekse dost olarak her zaman örnek gösterilen bir kişiliğe ve karaktere sahip olan Barış Boyar on yıldır elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu gibi her alanda on numara bir insan olarak her türlü övgüyü hakediyor.