Ligde kritik döneme girdik ve bu dönemde herkesin ama herkesin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Buna söylemi, eylemi ve yazdıkları her şeyi dâhil etmemiz gerekiyor. Sosyal medyada yazarken, sahada futbol oynarken, saha dışında özel yaşantısında, tribünde maç izlerken, hülasa herkesin sorumluluk içinde hareket etmesi ve ona göre davranması gerekiyor.

Böyle bir girişin ardından Çorum FK'da son üç maçlık sürecin kısa bir değerlendirmesini yapalım. Sonra yine bu konuya döneriz. Uğur Uçar ile yaşanan üç maçlık serinin ardından Bandırma maçı ile başlayan düşüş, Pendikspor maçında da devam etti. Bu düşüşü skordan daha önemli olarak futbol, mücadele ve üçüncü bölgede etkin olamama şeklinde görüyorum.

Kırmızı-siyahlı takımın üçüncü bölge kadro derinliğindeki isimlerin birçoğu maalesef beklentilerin çok uzağında kaldılar ve kalmaya devam ediyorlar. Sezon başındaki performanslarıyla beğenilen isimler, ikinci yarıda kayboldu. Allah’tan devre arası kadroya katılan Burak Çoban, hücumda kırmızı-siyahlı takımın tek etkili ismi olarak öne çıktı.

Üç maçta da bırakın gol bulmayı, pozisyon bulmakta zorlanan bir Çorum FK var. Bandırmaspor maçı aynı sıkıntı, Bodrum maçında pozisyon kısırlığına rağmen ayağımıza gelen üç puan fırsatını penaltı ile kaçırdık. Son Pendikspor maçı ise üçüncü bölge anlamında en kötü performansın gösterildiği maç oldu.

İsimler üzerinden gitmek istemiyorum; genel olarak ön bölgede sıkıntımız çok büyük. Thiam sakatlandı, Samudio forma giyiyor ama performansı ortada. Yusuf Erdoğan, ilk yarıdaki performansını mumla aratıyor. Serdar Gürler bir var bir yok. Aleksiç için ise söyleyecek söz bulamıyorum; izlemediğim bir isim olsa farklı şeyler düşüneceğim.

Hücumda etkisiz kalmamızda tabii ki orta sahanın da etkisi büyük. Sezon başında hücumda ve savunmada takımın etkili ismi olan Pedrinho, son haftalarda büyük düşüş gösteriyor. Devre arası transferi Fredy'nin kalitesini tartışmam ancak geldiği günden beri takıma verdiği asist ve gol katkısı, en fazla umut bağladığım seviyenin maalesef çok uzağında. Onun tek artısı ise sahada verdiği mücadele.

Pendikspor maçında son yarım saatlik bölümde on kişi kalan rakip önünde pozisyon üretemiyorsak, bu noktada sıkıntımız büyük demektir.

Ligde son üç maçın ardından Çorum FK play-off'u garantiledi. Sıralama konusunda da dördüncü sıra için büyük avantaja sahip. Kalan üç maça baktığımızda da dördüncü sıranın en güçlü adayı. Üçüncülük ihtimali var ancak zor görünüyor. Sıralamada dört ve beş çok önemli çünkü saha avantajını kaybetmemek gerekiyor.

Uğur hoca, Pendikspor maçında yaptığı rotasyon ile kalan üç maçtaki stratejisini ortaya koydu. Sezon içinde fazla yük binen futbolcuları dinlendirerek, sakatları riske etmeyerek takımı play-off’a hazırlayacak gibi görünüyor.

Yazının girişine dönersek; hayalimize ulaşmak için kısa yolu başaramadık, biz her zaman olduğu gibi yine zor yolu seçtik. Yaklaşık 40 gün sürecek bu kritik süreci doğru yöneten takım hedefe ulaşacaktır. Zorlu rakipler var; bu zorluğu aşmak için bir olmak, tek yumruk olmak zorundayız.

Başarıda tek yumruk olmayı herkes başarır; önemli olan bu zor dönemde bunu başarmak ve sonunda hayallere kavuşmanın sevincini hep birlikte yaşamaktır. Taraftar sosyal medyada hakareti ve küfürü bırakacak, futbolcu böylesine kritik bir dönemde olmaması gereken yerlerde görüntü vermeyecek, sahaya çıktığında da formasının ve kazandığı paranın hakkını verecek.

Mali olarak sıkıntısı olmayan futbolculara, teknik heyet ve yönetimin yapması gereken ise hayal edilen hedefe ulaşmak için bu performansın yetmeyeceğini futbolculara anlayacakları dilden anlatmak.

Kısacası herkesin çok daha sorumlu davranması gerekiyor. Dilerim bu kritik dönemi hepimiz sağduyulu bir şekilde geçirir ve hayalini kurduğumuz hedefe ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşarız.