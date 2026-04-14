İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Oyun Oyun İçinde" haftasonu Çorum’da tiyatroseverlerle buluşacak.
Özer Tunca’nın yazıp yönettiği oyun; iki perdeden oluşuyor ve yaklaşık 2 saat 30 dakika sürüyor.
Oyunun ekibinde dekor tasarımında Hasan Yavuz, kostüm tasarımında Fatma Duygu Ergüven Saykan, ışık tasarımında Rahmi Özan, müzikte Oktay Köseoğlu ve koreografide Meltem Yorulmaz yer alıyor. Repetitörlük görevini Didem Baysun, korrepetitörlüğü ise Emre Deniz üstleniyor.
Oyun, 17 Nisan Cuma günü saat 20.00’de, 18 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 ve 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda Tuncer Cücenoğlu Sahnesinde perde açacak.
Muhabir: Yüksel Basar