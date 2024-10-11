Hitit Üniversitesi'nin Times Higher Education (THE) 2025 Uluslararası Görünüm Kategorisinde 117 basamak yükseldiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olduğu iddia edilen Times Higher Education (THE), 2025 yılının dünya üniversiteler sıralama sonuçlarını açıkladı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Bu yıl değerlendirilen THE 2025 Dünya Üniversite Sıralaması’na göre Hitit Üniversitesi, genel kategoride tüm üniversiteler içerisinde 1501+ bandında sıralamaya girerken, “Uluslararası Görünüm” kategorisinde 117 basamak birden yükseldi. Hitit Üniversitesi Türkiye’de ise 34’üncü sırada yer aldı.

Öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, bu yıl 2 bin 92 üniversitenin sıralamasını sundu. Yapılan değerlendirmede Türkiye’den ise 91 üniversite sıralamalarda yer alabildi.

ULUSLARARASI GÖRÜNÜM SIRALAMASI

Hitit Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversite Sıralaması’nda yer verilen uluslararası görünüm kategorisinde 117 basamak yükseldi. THE 2024 listesinde 1781’inci sırada yer alan Hitit Üniversitesi, 2025 Dünya Üniversite Sıralaması’nda 1664’üncü sıraya yükseldi. Türkiye genelinde yapılan sıralamada ise geçen yıl 64’üncü sırada bulunan Hitit Üniversitesi, THE 2025 değerlendirmesinde 56’ıncı oldu.

Hitit Üniversitesi, Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan devlet yükseköğretim kurumları arasında öğretim kategorisinde 10’uncu sırada yer alırken araştırma ortamı kategorisinde ise 11’inci oldu.

REKTÖR: 'ULUSLARARASILAŞMA FAALİYETLERİMİZİN NETİCESİ'

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesinin uluslararası ölçekli sıralamalarda yer almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hitit Üniversitesinin başarı grafiğini daha yukarı taşıma gayreti içinde olduklarını belirten Rektör Öztürk, şöyle devam etti:

“Açıklanan THE 2025 Dünya Üniversite Sıralamasında Hitit Üniversitesinin “Uluslararası Görünüm” kategorisinde 117 basamak birden yükseldiğini görmek bizler için memnuniyet verici. En başından bu yana büyük bir kararlılıkla başlattığımız uluslararasılaşma faaliyetlerinin meyvelerini almaya başladık. 2025 sıralamasında 1664’üncü sırada yer aldık. Önümüzdeki yıllarda, başarı grafiğimizin daha üst sıralara çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum." (Haber Merkezi)