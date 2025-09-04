Hitit Üniversitesi ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TUHİS) ve Tez-Koop-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Günlük yevmiyenin 1395 liradan 1400 liraya çıkarılmasını protesto eden işçiler, Kamu Çerçeve Protokolüne uygun olarak yevmiyelerin 1457 liraya yükseltilmesini istedi.

DİĞER ÜNİVERSİTELERDE 60 BİN HİTİT ÜNİVERSİTESİ’NDE 35 BİN

Türkiye’deki üniversitelerin yüzde 90’ında sözleşmelerin imzalandığını ve Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında günlük yevmiyenin 2 bin 118’e çıktığını vurgulayan Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, Hitit Üniversitesi’nde ise 5 liralık zam ile üniversite işçilerinin 35 bin lira bandına ücret aldığını ifade etti.

‘HER PAZARTESİ EYLEM YAPACAĞIZ’

Sözleşme görüşmeleri sonuçlanana kadar her Pazartesi eylem yapacaklarını aktaran Sayın, gerekirse greve gideceklerini belirtti.

Türkiye’de kamu sektörünün 600 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu çerçeve protokolü 8. ay itibarı ile bittiğine dikkat çeken Sayın; “Bu protokolden sonra TÜİS ile yapmış olduğumuz ek protokoller gerçekleştiriyoruz. Kamu Çerçeve Protokolünde günlük yevmiye 1457 iken 2 bin 118’e çıktı. Bizim Hitit Üniversitesi’nde ki günlük yevmiyemiz, 1395 iken, kamu çerçeve protokolünde alınan karar neticesinde 1400 liraya çıkmıştır. TÜİS ve hükümetle konfederasyonlar arasında yapılan pazarlık neticesinde Hitit Üniversitesi işçilerine sadece 5 lira zam gelmiştir. Bizi alana taşıyan durumun asıl göstergesi budur. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ek ücretler verileceği söyleniyor ama yaklaşık 3 aydır TUHİS’ten her hangi bir oturum almış değiliz. Oradan bize şifai söylemlerle bilgi geliyor, bizden onlara gönderiliyor. Şu ana kadar Karadeniz’de yaklaşık 10 toplu sözleşme imzaladık ama Hitit Üniversitesi’nde ne hikmetse masaya oturma şansını henüz yakalamış değiliz. Bugün Türkiye’de ki üniversitelerin yüzde 90’ına yakınının sözleşmeleri bitti 55-60 milyar ücret alırken, Hitit Üniversitesi işçileri 35 bin bandında ücret alıyor. Bu arkadaşlarımız, bu ekonomik kriz ortamında yaklaşık 4 aydır bu ücretlerle geçinmek için gerçekten direniyorlar. Bizim amacımız burada bir an önce toplu sözleşmeyi bitirip, işçi arkadaşlarımızın sosyal haklarını düzenlemek hem de buradaki düzeni bir an önce oturtmaktır. Burada almış olduğumuz karar, biz her Pazartesi günü sistematik olarak burada eylemimizi gerçekleştireceğiz. Eğer anlaşma sağlanamazsa Hitit Üniversitesi’nde grev kararı alarak uygulamaya geçeceğiz” dedi.

Kamu Çerçeve Protokolü İle Hitit Üniversitesi’ndeki ücret farkının yıllık 100 bin lira olduğunu kaydeden Sayın, aylık 7-8 bin lira kaybın oluştuğunu ifade etti. Sayın, bu kaybın bir an önce giderilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

TÜHİS’in üniversite yönetimine ücretleri eşitledikleri yönünde bilgi verdiğini kaydeden Sayın, “Ben TÜHİS’e gittiğimde olayın öyle olmadığını görüyorum. Bunlar kesinlikle eşitleme taraftarı değil. Varsa altına imzamı atmaya hazırım” şeklinde konuştu

‘SÖZLEŞME TUHİS İLE DEĞİL ÜNİVERSİTE İLE YAPILMALI’

Tez-Koop-İş Üniversite Temsilcisi Mustafa Soysat ise toplu sözleşmelerin TUHİS ile değil, üniversite yönetimiyle yapılması gerektiğini dile getirerek;

“Tez-Koop-İş sendikası Samsun Şube olarak 14.08.2025 tarihinde almış olduğumuz yönetim kurulu kararı ile Greve kadar gidecek olan yolculuğumuzun ilk eylemini bugün burada Hitit Üniversitesi Rektörlüğü önünde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Karadeniz’de sekiz ilde Hitit üniversitesi işçilerine yapılan haksız uygulamayı yapacağımız eylem, yürüyüş ve basın açıklamaları ile tüm Türkiye kamuoyuna duyuracağımızı buradan basın aracılığıyla bildirmek istiyorum. Ve buradan TUHİS yetkililerine sesleniyoruz. Devlete patronların, iş adamlarının ödemediği vergi ile , biz işçilerin ödediği vergiyi kıyaslayacak olursak işçiler % 15 ile başlayıp % 35’i bulan dünyanın en yüksek vergisini ödemektedir. Dünyanın En düşük ücretlerine sahip çalışanlar olarak, hatırlatmak isteriz ki sizlerin maaşlarını bizlerden kesilen en yüksek vergilerle ödeyen biz işçilerin olduğunu da unutmamanız gerekiyor. 12 Eylül’ün ürünü sömürü düzeni ile işçiler, yoksul halklar, çitçiler ve emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşmakta, alım gücü gerilemekte, yaşamsal değerdeki ürünlere bile ulaşamamaktadır. Dünya’da bütün değerleri üreten nasırlı eller kendi üremiş oldukları değerden payını almayı bırak, yanından bile geçemediği gerçekliği ile karşı karşıyayız. Değerli Hitit Üniversitesi Rektörümüzün sesimizi duymasını, üniversite çalışanlarının kamu çerçeve seviyesindeki ücretlere ulaşması, TUHİS’in yürürlülük süresi oyununa işçilerin ezilmesine izin vermemesi ve biz işçilerin hakkı olanı alması için toplu iş sözleşmesine müdahale yapmasını istiyoruz. Hitit üniversitesinin her karışında alın teri olan işçi arkadaşların talebi olan TUHİS’den ayrılıp toplu sözleşmenin Hitit üniversitesi Rektörlüğünde yapılması önerimizin değerlendirmesini arz ediyoruz.” ifadelerini kullandı

Üniversite işçilerinin eylemine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Uyku Ulaş Taşar, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma destek verdi.