Samsun’da dün başlayan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Hitit Üniversitesi tarafından açılan stant, fuarın ilk gününde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde ve bölge üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenen "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı" (OKAF'26), dün Samsun’da kapılarını açtı.

Paydaş üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının katılımıyla gerçekleşenOKAF'26, bölgede faaliyet gösteren kurumları, üniversiteleri, firmaları bir araya getirdi.

Fuarın kuruluşları ve üniversiteleri bir araya getirerek söz konusu firmaları insan kaynakları anlamında desteklemeyi, katılımcı öğrencilerin meslekler hakkında detaylı bilgi almasını, firmaları tanımasını, girişimcilik ve kendi işini kurma gibi konularda bilgilenmesini sağlayarak öğrencilerin kariyer planlarına yön vermeyi amaçlıyor.



Hitit Üniversitesi standına ilgi büyük

Hitit Üniversitesi de OKAF da yerini aldı. Hitit Üniversitesi tarafından açılan stantta üniversitenin eğitim imkanları, Çorum'daki istihdam imkanlarıyla ilgili ziyaretçilere bilgiler verildi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de açılış törenin ardından Hitit Üniversitesi standında ziyaretçilere bilgiler verdi. Fuarın ilk gününde Hitit Üniversitesi standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.



"Kariyerlerine ışık tutan bir birliktelik olduğunu anlıyoruz"

Fuarda açıklamalarda bulunan Rektör Ali Osman Öztürk, "2026 OKAF’ta yerini aldı. İlgi her zamanki gibi yüksek. İlk günün heyecanıyla, açılışın ardından öğrencileri burada misafir ediyoruz. Sorular genellikle kariyerlerine ve geleceklerine dair oluyor. Burada en önemlisi bugün daha fazla kulüp üyesi olan arkadaşlarımızı fuara getirdik. Katılımcılarımızı her zaman bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılın da öğrencilerimizin adına vizyoner, gelecek kariyerlerine ışık tutan bir birliktelik olduğunu anlıyoruz. Bölgenin en yüksek ihracat kapasitesine sahip ilinin üniversitesi olarak kariyere katılım sağlayan öğrencilerimizle kariyerlerine OKAF’ın da çok şey katacağına inanıyoruz. O nedenle imkanı olanın kendi imkanlarıyla, ancak imkan bulamayan öğrencilerimizi de Kariyer ve Mezunlar Ofisimizle iletişime geçerek bu yıl ki fuara katılmalarını istirham ederim" dedi.