Okul sporları kapsamında düzenlenen Minikler A Tenis Müsabakalarında Bilgi Çorum Koleji öğrencileri başarıya imza attı.

Okul öğrencilerinden Çınar Gül ve Arsel Ali Beyaz, takım olarak katıldıkları yarışmalarda üstün bir performans sergileyerek rakiplerini geride bıraktı ve Çorum il birincisi oldu.

Bu başarıyla birlikte öğrenciler, Samsun’da düzenlenecek grup müsabakalarında Çorum’u ve okullarını temsil etme hakkı kazandı.

Bilgi Çorum Koleji okul yönetimi, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik ederek, grup müsabakalarında da başarılarının devamını diledi.