Hitit Üniversitesi, dünya yükseköğretim alanındaki en saygın değerlendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education tarafından düzenlenen THE Awards Asia 2026 kapsamında finale kalma başarısı gösterdi.

Hitit Üniversitesi, "Yönetimde Dijital Yenilikle Stratejik Mükemmelliğe" başlıklı başvurusuyla, 500’ün üzerinde üniversitenin yer aldığı THE Awards Asia’nın en prestijli kategorisi olan "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi" alanında ilk 8’e girerek finalist olma başarısı gösterdi.

Kategoride Türkiye’den finale kalan tek yükseköğretim kurumu olan Hitit Üniversitesinin başvurusunda, son yıllarda hayata geçirilen kurumsal ve dijital dönüşüm dikkat çekti.

2021 sonrasında başlatılan dönüşüm sürecinde, stratejik yönetim, dijital dönüşüm, uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere farklı alanlarda kurulan 10 yeni ofisle birlikte üniversitenin yönetim yapısı da kapsamlı şekilde yeniden şekillendi. Karar alma süreçleri bireysel yaklaşımlardan arındırılarak veriye dayalı, planlı ve izlenebilir bir yapıya kavuşturulurken geliştirilen Hitit Eylem Planı (HEP) ve Performans Etki Sistemi sayesinde üniversitede yürütülen faaliyetler düzenli olarak takip edilir hale geldi. Böylelikle, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet alanlarında kaynakların daha etkin kullanılması sağlandı. Araştırma ve yenilik kapasitesi de bu süreçte güçlendirildi. Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTAM) ile altyapı genişletilirken, Avrupa Birliği destekli IMAP4U projesi aracılığıyla geliştirilen yönetim modeli uluslararası platformlara taşındı. Hitit Üniversitesi, THE Awards Asia 2026’da finale kalarak ortaya koyduğu dönüşümün yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de dikkat çektiğini göstererek hem kurumsal yapısını hem de Türkiye’yi uluslararası yükseköğretim platformlarında temsil etti. Elde edilen başarı, üniversitenin bilim ve yükseköğretim alanındaki görünürlüğünü artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

THE Awards Asia'nın yükseköğretimde uluslararası strateji, liderlik ve yönetim, çevre liderliği, bölgesel kalkınma, araştırma projeleri, inovasyon, öğretme ve öğrenme stratejileri gibi alanlarda sergilenen örnek uygulamaları ödüllendirmeyi amaçlayan, Asya kıtasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edildiği ifade edildi.