Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle tarım ve orman alanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Düzenleme kapsamında tarım arazilerinin hobi bahçesi ve konut amaçlı bölünmesinin önüne geçilirken, orman sınırları içerisindeki tapu sorunları ve alkol reklamcılığına ilişkin yeni kurallar da getirildi.

HOBİ BAHÇELERİ VE KAÇAK YAPILAŞMAYA YENİ ÖNLEMLER

Yeni düzenleme ile tarım arazilerinin küçük parçalara bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İzin alınmadan inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek. Bu yasağa aykırı işlem yapan kurumlara ise her bir abonelik için idari para cezası uygulanacak.

ORMAN İÇİNDEKİ TAPU SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

Kanun kapsamında orman sınırları içerisinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaza ilişkin mülkiyet sorunlarının çözümü de amaçlanıyor.

Şartları taşıyan taşınmazların tapuları herhangi bir bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapular ise belirlenen koşulların sağlanması halinde hak sahiplerine yeniden verilecek.

Bu düzenlemeyle orman sınırları içerisindeki mülkiyet belirsizliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME BİRDEN FAZLA ALANI KAPSIYOR

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelerle tarım arazilerinin korunması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, orman alanlarındaki mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve alkol reklamcılığına ilişkin kuralların sıkılaştırılması hedefleniyor.

(Haber7.com)