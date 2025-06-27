Hitit Üniversitesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni Çorum Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
Törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.
Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Tören sonunda keplerini fırlatarak mezuniyetin tadını doyasıya yaşayan öğrenciler, ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştılar.