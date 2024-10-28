Hitit Üniversitesi, URAP tarafından açıklanan 2024-2025 Türkiye sıralamasında tüm kategorilerde başarı sırasını yükseltti.

Hitit Üniversitesi, URAP Türkiye Tüm Üniversiteler Sıralamasında bir önceki yıla göre 12 sıra birden yükselirken Devlet üniversiteleri arasında yapılan sıralamada 10 basamak yukarı çıkmayı başardı.

Hitit, 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler listesinde 6 sıra ilerlerken Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler sıralamasında 3 basamak yükseliş kaydetti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking By Academic Performance (URAP), 2024-2025 Türkiye sıralamasını açıkladı.

Türkiye’de faaliyet gösteren 190 üniversitenin yer aldığı sıralamada makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi/öğrenci, uluslararası işbirliği, yurtiçi işbirliği ve TÜBİTAK proje göstergeleri dikkate alındı.

HİTİT, TÜM ÜNİVERSİTELER SIRALAMASINDA 12 SIRA YÜKSELDİ

Türkiye’deki 190 üniversitenin akademik performansının sıralandığı listede Hitit Üniversitesi, bir önceki yıla göre 12 sıra yükselerek 68. sırada yer aldı.

Yükselişini tüm kategorilere yansıtan Hitit Üniversitesi, Devlet Üniversiteleri arasında 10 basamak ilerleyerek 54. sıraya yerleşti. Tıp Fakültesi Olan Üniversitelerin sıralandığı listede ise 52. sıraya yükseldi.

2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER

ARASINDA 6 BASAMAK YÜKSELİŞ

Hitit, Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan 119 üniversite arasında ise 6 basamak yükselerek 21. sıraya yerleşirken 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 15. oldu.

TÜBİTAK PROJELERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ SAĞLANDI

Hitit Üniversitesi başta ihtisaslaştığı “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında olmak üzere hazırladığı TÜBİTAK projeleriyle dikkat çekmeye başladı.

2020 yılından bu yana 25 TÜBİTAK araştırma projesi hayata geçirilirken TÜBİTAK öğrenci projeleri kapsamında ise her yıl yeni bir ilke imza atıldı. Hitit öğrencileri, 4 yılda 358 öğrenci projesi gerçekleştirdi.

KURUMSAL 5 PATENT, 5 FAYDALI MODEL KAZANDIRILDI

Hitit Üniversitesi, 2020 yılından bu yana bilimsel araştırma ve projelerde geliştirilen 25 akademik buluş için patent, 14 proje için de faydalı model başvurusunda bulundu. Yapılan başvurular neticesinde ise kurumsal olarak 5 patent ve 5 faydalı model kazandırıldı.

İLK KEZ TEKNOFEST’TE DERECE ALINDI

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Hitit Üniversitesi öğrencilerinden oluşan HititAITech takımı Türkiye ikincisi, BioCellScience takımı Türkiye üçüncüsü oldu. Bu yıl Hitit Üniversitesinde farklı bölümlerden öğrencilerin oluşturduğu 8 ayrı takımın final heyecanı yaşamıştı.

YENİ KURULAN OFİSLER BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Hitit Üniversitesi, proje kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarını güç katmak amacıyla 2020 yılında Teknoloji Transfer Ofisini ve Proje Koordinasyon Birimini kurdu. Öğrencilerin proje hazırlaması ile kurumsal patent ve faydalı model başvurularında önemli rol oynayan Teknoloji Transfer Ofisi ile önemli bir ivme yakalandı.

Aynı zamanda 2020 yılında kurulan Stratejik Yönetim ve Kalite Ofisi, Uluslararası Ofis, Veri Analizi Ofisi, Kariye ve Mezunlar Ofisi ve İletişim Ofisi ile geçen yıl oluşturulan Yayın Ofisi, üniversitenin kurumsal çalışmalarına önemli katkı sağlıyor.

Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen uluslararasılaşma çalışmaları uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE) 2025 Uluslararası Görünüm Kategorisine de yansıdı.

Bu yıl 2 bin 92 üniversiteyi değerlendirilen THE 2025 Dünya Üniversite Sıralaması’na göre Hitit Üniversitesi, genel kategoride tüm üniversiteler içerisinde 1501+ bandında sıralamaya girerken, “Uluslararası Görünüm” kategorisinde 117 basamak birden yükseldi. Yapılan değerlendirmede Türkiye’den ise 91 üniversite sıralamalarda yer alabildi.

‘HEP BİRLİKTE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA MESAFE KAT ETMEYE BAŞLADIK’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada URAP sıralamasındaki tüm kategorilerde yaşanan yükselişin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hitit Üniversitesinde yapılan başarılı çalışmaların URAP Sıralamalarına yansıdığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “2020 yılından itibaren hep birlikte yaptığımız çalışmalarla mesafe kat etmeye başladık” dedi.

Başta ihtisaslaşma ve TÜBİTAK projeleri ile olmak üzere patent, faydalı model, uluslararasılaşma ve kurumsal kapasite anlamında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Rektör Öztürk, şunları kaydetti:

“Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla Hitit Üniversitesinin ilerleyen yıllarda daha iyi yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Özellikle proje anlamında yükselen bir ivme yakaladık. Hitit Üniversitesini hocalarımız ve öğrencilerimizle proje merkezine dönüştürmeye başladık. Bu yıl TEKNOFEST’te önemli iki derece elde ettik. Bununla beraber uluslararasılaşma kapsamında yaptığımız çalışmaların meyvesini Times Higher Education sıralamasında almış olduk. Tüm projelerle hem üniversitemizin başarı çıtasını yükselteceğimize hem de ülkemizin hak ettiği yerlere ulaşmasına büyük katkılar sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına katma değeri yüksek üniversite hedefimize kararlılıkla ilerlemekteyiz. URAP’ta elde ettiğimiz başarı hepimizin başarısıdır. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.”