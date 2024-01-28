Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından horoz dövüştürülen bir mekana düzenlenen baskında 41 kişiye toplam 268 bin 962 Türk Lirası para cezası kesilirken, 10 horoza da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Yasa dışı bahis oynatılmasına” karşı icra edilen faaliyetler sonucunda Siverek ilçesinde horoz dövüşü üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Siverek Asayiş Komando Timleri ve Siverek JASAT ekiplerinden oluşan 60 personelinin katılımıyla yapılan operasyonda dövüştürüldüğü tespit edilen 10 horoz ele geçirildi. Operasyonda Siverek İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14/A Maddesine aykırı davranıştan kişi başına 7 bin 216 TL olmak üzere hayvan sahibi 7 kişiye toplamda 50 bin 512 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca horoz dövüşü üzerinden kumar oynayan 34 kişiye kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplamda 218 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Yer temininde bulunan İ.O. ve H.Ş. isimli şahıslar hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem başlatılırken, 10 horoz Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Siverek Belediyesi Çevre Koruma ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.