Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında önemli bir çalışma hayata geçirildi.

Kurum bünyesinde tarım işkolunda görev yapan personel ve hükümlüler tarafından, İskilip Çileği fideleri toprakla buluşturuldu.

İskilip İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından temin edilen toplam 2 bin adet Albion (Yediveren) çilek fidesi, kuruma ait arazide titizlikle dikime hazırlanarak üretim sürecine dahil edildi. Çalışmaları yerinde incelemek üzere alana giden İskilip İlçe Tarım Müdürü Murat Karaaslan ile İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, dikim yapılacak sahada incelemelerde bulunarak süreç hakkında bilgi aldı.

Projeyle birlikte hem üretime katkı sağlanması hem de hükümlülerin tarımsal faaliyetlere katılarak mesleki deneyim kazanması hedefleniyor. Elde edilecek çilekleri ise İskilip Ziraat Odası’na ait meyve kurutma tesisinde işlenerek ekonomiye kazandırılacak.