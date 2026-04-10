Arca Çorum FK yarın Pendikspor ile oynayacağı maç için iki gün önceden İstanbul’a gitti.

Dün öğlen saatlerinde Merzifon’dan uçak ile İstanbul’a giden Çorum FK kafilesi kalacağı otele geçerek kampa girdi.

Kırmızı Siyahlı takım dünü dinlenerek geçirdi ve bugün İstanbul’da yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kırmızı Siyahlı takımda Bodrum maçında sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Serdar Gürler’in kadroya alındığı ve duruma göre maçta forma giyebileceği öğrenildi. Öte yandan sarı kart cezalısı olan ikinci kaptan Yusuf da takım birlikteliği adına İstanbul’a gitti.

Teknik Direktör Uğur Uçar’ın yoğun maç programı nedeni ile Pendikspor maçında bazı mevkilerde revizyona gitmesi bekleniyor.

Play-off maçları öncesinde sezon içerisinde fazla yük binen futbolcuları dinlendirerek tüm futbolcuları fiziksel olarak play-off’a hazır hale getirmeyi amaçlıyor.