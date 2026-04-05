Önceki gün hayatını kaybeden Çorum'un tanınmış simalarından Şoförler ve Nakliyeciler Odası eski Başkanı Hüseyin Ilıman toprağa verildi.

Dr. Arif Ilıman ve Dr. Atila Ilıman ile Fatma Yıldırım'ın babaları, Prof Dr. Ali Yıldırım'ın kayınpederi olan CHP eski İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Ilıman'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda yapılacak cenaze töreninin ardından Kuşsaray Köyünde toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, bazı oda başkanları, CHP'li yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.