İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı bugünkü oturumla sona erdi.

Toplantıda Denetim Komisyonu tarafından hazırlanarak meclise sunulan rapor görüşüldü.

Denetim Komisyonu Başkanı Meryem Demir, İl Özel İdaresi'nde 13 müdürlük ve 1 Hukuk Müşavirliğinde yapılan denetimlerle ilgili hazırlanan raporu meclise sundu.

Meryem Demir, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde denetlenen evraklarla muhasebeye gönderilen evrakların bazılarının aynı olmadığı, bazılarının ise eksik olduğu ve muhasebe yetkilisinin dosyalardaki bazı evraklarda imzasının olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Rapor üzerine konuşan CHP’li Ümit Er, Vali Ali Çalgan’ın İl Özel İdare'ye inceleme başlatması gerektiğini söyledi.

Denetim Raporları hazırlanmadan önce İl Özel İdaresi’nin 1 Ocak itibariyle kesin hesaplarını tamamlaması gerektiğini belirten Ümit Er, bilgilerin revize edilemeyeceğini savundu.

İlçe Özel İdare Kurumlarınında İl Özel İdaresine bağlı olduğunu hatırlatan Er, ilçelerin denetlenememesinin doğru olmadığını ifade etti.

İl Özel İdaresine bağlı taş ocağı ve asfalt plentlerinde tutulan kayıtların herkesin anlayabileceği şekilde olması gerektiğine değinen Er, incelemeler sırasında taş ocağı ve asfalt plentinin incelemelerine komisyon üyelerinden birisi olarak kendilerine hiçbir belge sunulamadığını açıkladı.

Bir iş yerinde satın alınan malın deponun doldurulmasına rağmen hangi gün satıldığının ve nereye gönderildiğinin bilinmemesiyle aynı olduğunun altını çizen Er, bunların kabul edilemez olduğunu ve bu konu hakkında Vali Ali Çalgan’ın hassasiyetle bir inceleme başlatması gerektiğini dile getirdi.