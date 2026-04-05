Bağımlılıkla mücadelede etkili stratejilerin belirlenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun 2026 yılı birinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Ali Çalgan başkanlık yaptı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen mevcut çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca yeni proje önerileri ve kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı.

Toplantıda; Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı.

Vali Ali Çalgan konuşmasında, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Çalgan, “Bağımlılık, hem birey sağlığını hem de toplumsal düzeni tehdit eden ciddi bir sorundur. Bu nedenle mücadelemiz; eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere tüm alanlarda güçlü bir iş birliğiyle sürdürülmelidir” ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Çalgan, toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket ederek daha sağlıklı ve güvenli bir gelecek için kararlı adımlar atılacağını belirtti.

Toplantı, bir önceki kurul toplantısında alınan kararların uygulanmasına ilişkin sonuçların değerlendirilmesiyle devam etti. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından gündemdeki maddeler karara bağlanarak toplantı sona erdi.