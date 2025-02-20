Merkez PTT Şube Müdürü Hüseyin Parpucu emekli oldu.

Uzun yıllar sendikacılıkta yapan Hüseyin Parpucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile emekli olduğunu duyurdu.

Parpucu paylaşımında, "1984 yılında İstanbul Tophane PİM'de girdiğim PTT ailesine 41 yılın sonunda yürütmekte olduğum Çorum PTT Müdürlük görevim ile resmi meslek hayatıma bugün(20 Şubat) itibarıyla emekliliğe ayrılacağım için son veriyorum.

Bu zaman içerisinde beraber çalıştığım meslekdaşlarımdan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Görevi başındaki mesai arkadaşlarıma, tüm dost akraba ve tanıdıklara Allah ailece mutlu sağlıklı yaşamayı nasip etsin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun." ifadelerine yer verdi.