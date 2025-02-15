İDEA İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Yeniyol Mahallesi Gazi 1.Sokak numara 9 adresinde faaliyete giren İDEA İnsani Yardım Derneği Çorum Şubesi’nin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İDEA Genel Başkanı Mustafa Yıldız, İDEA Çorum İl Temsilcisi İrfan Yıldırım ve dernek üyeleri katıldı.

İDEA Çorum İl Temsilcisi İrfan Yıldırım açılışta yaptığı konuşmada; Bugün şahsım adına güzel ve önemli bir gün olmakla birlikte Çorum'un hayra açılan kapılarından biri olmak da bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bu vesileyle faaliyet gösterdiğimiz Çad, Uganda, Kamerun gibi Afrika ülkeleri başta olmak üzere mazlum Gazze ve Bangladeş gibi zorluk içerisinde olan kriz bölgelerinde, ayrıca ilimizde yapacağımız yardım çalışmalarında özellikle Çorum'dan bir iyilik hikâyesi yazma İDEA'limizi sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. Bildiğiniz üzere Rabbimiz bizleri yeryüzünde halife ilan edip Mü'minler olarak üzerimize yeryüzünü ıslah görevi yükledi. Öyle ki kâfirlerin kendilerini ıslah edici olarak lanse ettiği ortamda onların müfsid kimseler olduğunu bildirmiş, islah etme vasfını ise bizlere vermiştir. Buradan hareketle hem kendi çevremizde hem de dünyadaki mazlum ve mahrum bölgelerde faaliyet gösterip, maddi yardımların yanı sıra kültürel ve ilmi bir kalkınmayı da hedefliyor, gayemizin de ıslah olduğunun altını çizmek istiyoruz. Ayrıca Allah'ın kimi insanları diğerlerine üstün kıldığı, yine zenginin malında miskin, yoksul ve ihtiyaç sahibi herkesin payı olduğu, bunu gerçekleştirmenin de Allah'a güzel bir borç vermek anlamı taşıdığı bilgisiyle hayırda yarışanlardan olmayı temenni ediyor, tekrardan siz değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı

İDEA Genel Başkanı Mustafa Yıldız ise İDEA İnsani Yardım Derneği’nin 2018 yılında Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde kurulduğunu belirterek; “Bir avuç iyilik gönüllüsü arkadaşla biz bu yola çıktık. O günden bu yana dünyanın dört bir tarafında, ağırlık olarak Afrika’da insani yardım çalışmaları yürütüyoruz. Bizim asıl çalışma alanımız başlangıçta Çad ülkesi idi. Fakat şu an itibariyle 20’nin üzerinde ülkede insani yardım çalışması yapıyoruz.” şeklinde konuştu

‘Kim Allah rızası için bir iş yapıyorsa, kim iyiliği çoğaltıyorsa, kim dünyanın herhangi bir yerinde bir ihtiyaç sahibinin müşkülünü gideriyorsa Allah ondan razı olsun.’ diyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise; “Bize düşen o insanlara omuz vermek, kol kanat germek. Yerine göre bedenimizle, yerine göre malımızla destek verebilmek. Dolayısıyla Allah iyilerin sayılarını çoğaltsın, mazlumların sayısını da azaltsın.” diye konuştu

Konuşmaların ardından İDEA Genel Başkanı Mustafa Yıldız, İDEA Çorum İl Temsilcisi İrfan Yıldırım’a Temsilcilik Beratı’nı takdim etti.

Açılış kurdele kesimi ve dua ile sona erdi.