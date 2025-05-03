Gazze Yardım Bekliyor başlıklı kampanya ile önemli bir duyarlılığa ve başarıya imza atan Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP), yardım konusunda adeta seferber olan Çorumlular’a teşekkür etti.

İDP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Gazze… Günlerdir açlığın, susuzluğun, bombardımanın ve tarifsiz acıların gölgesinde yaşama tutunmaya çalışan bir mazlum coğrafya… Annelerin evlatsız kaldığı, çocukların sessiz çığlıklarla gökyüzüne baktığı, insanlığın en karanlık sınavını verdiği yer.

Çorum İnsani Değerler Platformu olarak, insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Gazze halkına destek olma sorumluluğuyla başlattığımız“Gazze Yardım Bekliyor” kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi ve samimi destek için şükranlarımızı sunuyoruz.

Yaşanan ağır insanlık dramına kayıtsız kalmayan, yüreği mazlum coğrafyalarla birlikte atan değerli Çorum halkı; dualarınızla, katkılarınızla ve emanet ettiğiniz yardımlarla Gazze’deki kardeşlerimize destek oldunuz. Toplanan bağışlarla; gıda, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçları içeren yardımlar Gazze’deki kardeşlerimize ulaştırılmak için hazırlandı.

Bu vesileyle, emeği geçen tüm gönüllülerimize, destek olan kurum ve kuruluşlarımıza, katkı sunan her bir hayırseverimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyilik, paylaştıkça çoğalır; merhamet, bir yürekten diğerine aktıkça dünyayı güzelleştirir. Unutmayalım ki Gazze hâlâ bizden bir ses, bir dua, bir yardım eli bekliyor. Dayanışmamız bitmedi, bitmeyecek. Çünkü biz inanıyoruz ki; mazlumun yanında olmak, insan olmanın en temel sorumluluğudur.

Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülerimize, esnaflarımıza ve bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteğiyle mazlumların yanında olmaya, adaletin ve insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Allah yaptığınız ve yapacağınız tüm hayırları kabul etsin. Rabbimiz, bu şehrin insanlarının yüreğine düşen merhamet tohumlarını bereketlendirsin.”