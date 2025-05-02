Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli Samsun’da İl Temsilcileri istişare toplantısına katıldı ve Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkurulu ile görüştü.

Samsun’da devam eden Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası için bu ile giden İl Temsilcisi İshak Kepçeli burda müsabakalara katılan Çorumlu sporculara başarılar diledi.

Kepçeli bu şampiyonada Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu ile görüşerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Tanrıkulu ise Kepçeli’den Çorum’da tekvandonun gelişimi için çalışmaların aralıksız deva etmesini istedi ve gereken desteği vereceklerini söyledi.

Daha sonra İl Temsilcileri İstişare toplantısına katılan İshak Kepçeli burda bir dizi ikili görüşmelerde bulundu.