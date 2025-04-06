Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreni sonrası kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen yaptıkları davranışın disiplinsizlik olmadığını belirterek yürütmenin iptalini istedi ve TSK'ya dönüş talebinde bulundu. Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazi Kılıç, davaları kazanamazsa mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamladıkları için ödemeleri gereken tazminat miktarı hesaplandı.

TEĞMENLERE 500 BİN LİRA TAZMİNAT

Gazeteci Müyesser Yıldız, hesaplamalarda öğretim, eğitim ve yetiştirme masrafları ile kurs bedelleri ve harcırahlar toplanarak teğmenlerin her birine 450-500 bin lira tazminat çıkarıldığını açıkladı. Yıldız, teğmenlerin atış ve paraşüt kursu hesaplamalarında dolar kurunun 2023 yılı için 26 lira, 2024 yılı için ise 36 lira olarak esas alınmasının dikkat çektiğini belirtti.

KKK'DEN YANIT

İhraç işleminin iptali için dava açan ve tazminatların ödenmesinin durdurulmasını isteyen teğmenlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı şöyle yanıt verdi: "İdari Yargılama Usulü Kanunu 'Danıştay'da veya İdari Mahkemelerde dava açılması, dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz' hükmüne amirdir. Dolayısıyla bir idari işlem yürütülmesinin durdurulması yetkili ve görevli idare mahkemesince verilmiş yürütmenin durdurulması veya iptal kararına bağlıdır. Bu nedenle açık olan alacak dosyanıza ilişkin takip yetkili ve görevli idare mahkemesi tarafından verilecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı neticesinde durdurulabilecek veya sonlandırılabilecektir."

ÖZGÜR ÖZEL "BORÇ BİZİM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4 Şubat'taki Meclis Grup Toplantısı'nda hem 5 teğmenin hem de Tuzla Piyade Okulu'ndan atılan teğmenlerin TSK'ya ödeyecekleri olası tazminatları CHP Grubu olarak maaşlarından yapacakları kesintilerle üstlenip ödeyeceklerini açıklayarak, "Teğmenin yediği ekmek de, yaktığı kurşun da… Borç bizim borcumuzdur." demişti.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'te düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin, resmi tören sonrası "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp kılıçlarını çatarak yemin okuması gündem olmuştu. Teğmenlerin tekrarladığı yeminin şöyle:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı.