Ulaşımı rahatlatacak yeni bir çalışmanın daha sonuna gelen Çorum Belediyesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yeni Diş Hastanesi’ni birbirine bağlayan yeni yolda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Çorum Belediyesi, ‘Ulaşılabilir Şehir Çorum’ vizyonu doğrultusunda şehir içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttüğü yoğun çalışmalar kapsamında, Erzurum Dede 2. Cadde ile 32. Sokak arasında yaklaşık 650 metrelik mesafede 1600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.