TRT Müzik’in klasikleşen ve izleyicilerin ilgiyle takip ettiği “Akşam Sefası” programı, bu kez Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kadeş Barış Meydanı’nda müzikseverlerle buluştu.

Geceye yoğun bir katılım gösteren Çorum halkı, Türk müziğinin seçkin eserlerini ve Çorum’a özgü türkülerle dolu bir repertuvarı büyük bir ilgiyle dinledi.

Programda ayrıca Çorumlu bestekar ve güftekarların eserlerine de yer verilerek şehrin kültürel birikimi ulusal ekrana taşındı.

Şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlayan bu özel yayınla birlikte, Çorum hem ekran başındaki izleyicilere hem de meydanı dolduran misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, program sonunda yaptığı açıklamada, “Çorum’un kadim kültürünü, türkülerini ve sanatçılarını TRT aracılığıyla Türkiye’ye tanıtmaktan büyük mutluluk duyduk.

Kültür ve sanatın merkezi olan Çorum’da bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.