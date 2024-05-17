Hollanda’da yaşayan Çorumlu genç siyasetçi Melih Uzun, 6 Haziran 2024’te yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday gösterildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Melih Uzun, Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2017 yılından beri D66 partisi üyesi. olan Uzun, Avrupa Konseyi tarafından bu yıl Şubat ayında Hollanda’nın gençlik temsilcisi olarak seçildi.

Uzun, çevre ve iklim konusunda önemli çalışmalar yaparken, hukukçu kimliğiyle Hollanda siyaset ve yönetimine ciddi katkılar sağlıyor.

Avrupa Kolejine de kabul edilen Uzun, uluslararası hukuk alanında çalışmalarına devam ediyor.

Aynı zamanda Hollanda’nın Avrupa Gençler Temsilciliği görevini de yürüten Çorumlu genç siyasetçi 6 Haziran 2024’ te yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday gösterildi.