Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aybastı - Fatsa karayolu Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra G. yönetimindeki 52 KB 566 plakalı otomobil ile Emre Y. yönetimindeki 58 ADZ 692 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araç sürücüleri ile Fatma Yağız ve Zeynep Yağız yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Fatma Yağız ve Zeynel Yağız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların ise tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.