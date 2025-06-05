Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran, sportif faaliyetleri ile öne çıkan Spor Lisesi ve Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Demirkıran beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile birlikte ilk olarak Spor Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında okul idaresi ve öğretmenleri ile görüşen çalışmalar hakkında bilgiler alan Mustafa Demirkıran daha sonra salonda çalışma yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Demirkıran sporcularla yaptığı görüşmede çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve tesis konusunda isteklerini ve taleplerini aldı. Müdürlük olarak sporun gelişimi için her zaman öğrencilerin ve sporcuların yanında olduklarını belirten Demirkıran öğrencilerden dersleri ile birlikte sportif çalışmalarıda en güzel şekilde devam ettirmelerini istedi.

İl Müdürü Demirkıran daha sonra güreş branşında pilot okul olan Şehit Mustafa Solak İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek burda okul müdürü öğretmen ve öğrencilerle görüymeler yaptı ve okulu gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Okulları ziyaretlerinde tesislerin ihtiyaçları üzerinde duran ve bunla ilgili bir çalışma yapacaklanrı belirten Demirkıran ‘Sporun gelişimi için her zaman ve her yerde olmaya devam edeceğiz’ dedi.