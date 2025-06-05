Ju Jitsu Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcular Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

U 10 Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında altın madalya kazanan Lara Çilingir ve ikinci olan Balım Çilingir ile birlikte Ju Jitsu hakemi Aybars Çilingir birlikte İl Müdürü Demirkıran’ı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında minik sporcular katıldıkları şampiyona hakkında bilgiler verdiler ve destekleri için Demirkıran’a teşekkür ettiler.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise başarılı sporcuları tebrik etti ve daha büyük başarılar için daha fazla çalışmaları gerektiğini belirterek onlara milli takım forması hediye etti.