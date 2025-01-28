İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, merkez mahalle muhtarlarıyla biraraya geldi.

Prof. Dr. Sinan Zehir, muhtarların sağlık hizmetlerinin tanıtılması ve farkındalık yaratılmasında desteklerinin çok önemli olduğunu belirterek bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Toplantıda ilk olarak Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş il genelinde sunulan Evde Sağlık Hizmetleri, normal doğumun teşvik edilmesi, endikasyon dışı primer sezaryen oranlarının azaltılması amacı ile oluşturulan gebe okulları, ebe polikliniklerinin vermiş oldukları hizmetler, Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde uygulamaya başlanan Prenses Doğum olarak adlandırılan ağrısız doğum ve Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi ile Şehit Ömer Emiroğlu Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde uygulamaya konulan mesai dışı poliklinik hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra ise Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ise İl merkezinde tamamlanan, devam eden ve planlanan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binalarının konumları ve vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımındaki kolaylaştırıcı çözüm planları ayrıntılı olarak muhtarlara anlattı ve görüş ve önerilerini dinledi.

36.392 kadına mamografi çekilmek suretiyle meme kanseri taraması, 50.169 kadından smear alınarak rahim ağzı kanseri taraması ve 45.622 kadın ve erkekten gaitada gizli kan bakılması suretiyle kolon kanseri taramalarının yapılması gerektiğinin kaydeden Dr. Hüseyin Göksal, bu taramaların kanserin erken teşhisi bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bu taramaların ücretsiz yapıldığını dile getiren Dr. Hüseyin Göksal, 1 Şubat’tan 2025 tarihinden itibaren İl Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet vermekte olan Sağlıklı Hayat Merkezinin Cumartesi günleri de açık olacağını ve kanser taramalarının yapılacağını dile getirerek, muhtarların mahalle sakinlerine bu konuda bilgi vererek tarama kapsamındaki kişileri aile hekimliklerine ve sağlıklı hayat merkezine yönlendirmelerinin taramalara önemli derecede katkı sağlayacağını vurguladı.