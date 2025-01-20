Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaca İlçe Başkanı Gazi Tokgöz, hayatını kaybetmesinin ardından öğle namazına müteakip Kayabüyet Köyü'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Çorum CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum'daki diğer CHP ilçe başkanları, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Tokgöz'ün ailesi, dostları ve sevenleri gözyaşları içinde veda etti.

Tokgöz'ün vefatı, ailesi ve partilileri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze namazı sonrası Tokgöz, Kayabüyet Köyü Mezarlığı’na defnedildi.